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Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности

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Украинский лидер онлайн выступил в СБ ООН.

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего видеообращения к заседанию СБ Всемирной организации.

Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик уверен в том, что на текущий момент "мир нуждается" в такой архитектуре безопасности, которая позволит обеспечить Украине глобальную роль. Он призвал западные страны продолжать предоставлять киевскому режиму как экономическую, так и финансовую помощь.

Зеленский шокирован тем, что Израиль не поставляет Киеву системы ПВО.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: владимир зеленский, гарантии безопасности, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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