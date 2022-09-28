Украинский лидер онлайн выступил в СБ ООН.

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего видеообращения к заседанию СБ Всемирной организации.

Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик уверен в том, что на текущий момент "мир нуждается" в такой архитектуре безопасности, которая позволит обеспечить Украине глобальную роль. Он призвал западные страны продолжать предоставлять киевскому режиму как экономическую, так и финансовую помощь.

Зеленский шокирован тем, что Израиль не поставляет Киеву системы ПВО.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций