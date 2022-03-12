Зеленский: последние решения ЕС - не те, которых ожидают в Киеве

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что последние решения Евросоюза - это не те, которых ожидают в Киеве. Такое заявление глава государства сделал в рамках видеообращения, размещенного по его аккаунта в социальных сетях. Он выразил позицию властей страны относительно отказа стране в ускоренном вступлении в ЕС.
Как мы оцениваем принятое решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждем…надо, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов.
Владимир Зеленский, президент Украины
Зеленский выразил уверенность в том, что большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства в европейском сообществе. Президент добавил, что хочет видеть от международных партнеров "уже сегодня" принятия новых санкционных мер в отношении Москвы.
Зеленский: гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам.
Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official
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