Зеленский: последние решения ЕС - не те, которых ожидают в Киеве

Президент Украины опять надеется, что против РФ будут введены новые санкции.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что последние решения Евросоюза - это не те, которых ожидают в Киеве. Такое заявление глава государства сделал в рамках видеообращения, размещенного по его аккаунта в социальных сетях. Он выразил позицию властей страны относительно отказа стране в ускоренном вступлении в ЕС.

Как мы оцениваем принятое решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждем…надо, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский выразил уверенность в том, что большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства в европейском сообществе. Президент добавил, что хочет видеть от международных партнеров "уже сегодня" принятия новых санкционных мер в отношении Москвы.

Зеленский: гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official