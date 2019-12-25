Зеленский: гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам

Президент Украины рассказал, что если гумкоридоры не будут безопасны, то это вызове "мировой ответ".

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться и самим россиянам, включая военнослужащих. Такое мнение глава государства высказал в рамках видеообращения, опубликованного в его социальных сетях. Политик рассказал, что ждет стороны в случае срыва режима тишины в гумкоридорах. Он предрек такой мировой ответ, при котором им "самим понадобятся гуманитарные коридоры".

Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры. Владимир Зеленский, президент Украины (цитата РИА Новостей)

Напомним, что в Минобороны РФ рассказали, что планируют в одностороннем порядке открывать гуманитарные коридоры, так как видят попытки киевского режима помешать эвакуации мирного населения. В военном ведомстве объяснили, что на некоторых направлениях миссия по открытию гуманитарных коридоров 10 марта не принесла позитивных результатов только по вине украинских властей.

Вице-премьер Украины заявила об открытии гуманитарных коридоров по семи направлениям.

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