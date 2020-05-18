Зеленский попросил у Запада 50 батарей Patriot

Глава Украины рассказал о том, что ВСУ нуждаются в защите ПВО.

Украине необходимы 50 систем противоракетной обороны Patriot. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Украине нужно 50 батарей Patriot. Это на сегодняшний день единственный комплекс, который может "выключать" некоторые виды российских ракет. Владимир Зеленский, президент Украины

В настоящее время международные союзники передали киевскому режиму две батареизенитно-ракетного комплекса американского производства Patriot, а в общей сложности странам коллективного Запада обещаны пять таких батарей.Владимир Зеленский заметил, что средства противовоздушной обороны нужны Вооруженным силам Украины для контрнаступления в регионе. Он пояснил, что любая атака без контроля в воздушном пространстве "очень опасна". В качестве примера политик рассказал о солдате, который не понимает, почему у соседних стран есть "крыша", которой у него нет.

Зеленский считает, что контрнаступление может пойти по разным сценариям.

Фото и видео: The Wall Street Journal