Зеленский попал в казус на встрече с Эрдоганом

Глава Украины не смог с первого раза понять вопрос иностранного корреспондента из-за проблем с переводом.

Синхронист не смог внятно перевести на украинский язык слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана и вопрос турецкого журналиста лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, что заставило главу государства попросить повторить вопрос по-английски. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции, организованной в Стамбуле. Казус попал на кадры видеозаписи с события. Зрители услышали, как синхронист пытается бессвязными фразами перевести слова иностранцев на украинский язык. Когда один из местных корреспондентов начал задавать вопрос Зеленскому, тот в ответ получил лишь недовольное выражение лица последнего. Сначала Владимир Зеленский делал вид, что фиксирует пометки, а также пытался мимикой и жестами намекнуть членам своей команды, что он не понимает того, что ему говорят. Несмотря на это переводчик продолжал делать длинные паузы, которые изредка прерывались странными звуками. В результате Владимир Зеленский принял решение самостоятельно обратиться к представителю СМИ.

Очень сложный перевод. Можете спросить по-английски? Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины получил отрицательный ответ, после чего президент Украины журналисту предложил повторить попытку задать вопрос. В этот момент в ситуацию вмешался другой переводчик, который смог справиться с ситуацией.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України