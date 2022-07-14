В МИД Украины сообщили о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Вчера, 13 июля, в посольстве КНДР в Москве заявили, что власти страны признали независимость двух республик. После этого в МИД Украины сообщили о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей.

Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно. Владимир Зеленский, президент Украины

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Видео: Telegram / Zelenskiy / Official