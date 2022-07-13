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Захарова: Зеленский раскручивает тему своей национальности

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Она отметила, что тему национальности украинского лидера начали раскручивать не в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что президент Украины Владимир Зеленский раскручивает тему своей национальности. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, заявление госдепартамента США про якобы ксенофобскую политику России относительно Зеленского является ложью. Она отметила, что тему национальности украинского лидера начали раскручивать не в Москве.

Тему национальности Зеленского начал раскручивать сам Зеленский.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала сенсационным интервью экс-советника президента США Болтона.

Видео: VK / Радио Sputnik

Теги: владимир зеленский, мария захарова, мид россии, президент украины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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