Президент Украины рассказал, что в стране нет нехватки энергоресурсов.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал не покупать уголь "у сепаратистов". Такое заявление глава государства сделал в социальных сетях во время видеообращения к народу. Он уточнил, что говорит о невозможности закупки энергетических ресурсов у непризнанных республик Донбасса: ДНР и ЛНР. Спикер уточнил, что Киев не станет платить тем, кто не признает независимость государства.

Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля от ДНР и ЛНР. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил возможное сотрудничество с Украиной по энергетическому направлению. Зеленский заметил, что на Украине не фиксируется нехватки угля. В ближайшее время в страну прибудут семь кораблей Panamax с этим ресурсом. Товар полностью покроет государственные потребности в энергетической сфере до конца 2021 года.

Замминистра энергетики Украины: Киев находится в состоянии энергетической войны с Москвой.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy Official