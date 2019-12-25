Зеленский пообещал "наказать" сотрудников российских СМИ

Глава Украины выступил против пропагандистов, которые поддерживают СВО.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал "наказать" сотрудников российских средств массовой информации, которые поддерживают проведение специальной военной операции РФ на Украине, а также деятельность Вооруженных сил РФ. Соответствующее заявление размещено главой государства в регулярном вечернем обращении к нации. Политик добавил, что выступил на Совете Безопасности ООН, где призвал коллег сформировать трибунал для рассмотрения действий российских военных на Украине.

Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны не стал уточнять, каким именно образом намерен "наказать" работников российских СМИ.

Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память украинцев, погибших в ходе кризиса.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України