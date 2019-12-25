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Зеленский пообещал главе Еврокомиссии именную табличку в Киеве
Сегодня, 9:07
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Зеленский пообещал главе Еврокомиссии именную табличку в Киеве

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Глава Украины оценил помощь Урсулы фон дер Ляйен киевскому режиму.

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал главе Европейской комиссии именную табличку в Киеве на "Аллее смелых". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, созванной по результатам рабочей встречи с Урсулой фон дер Ляйен. Мероприятие проводилось на площади Конституции.

Благодарим за постоянную поддержку. Я бы хотел, чтобы на "Аллее смелых" появилось имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее политик утверждал, что киевская "Аллея смелости" представляет из себя символ борьбы за независимость и территориальную целостность Украины. На текущий момент там уже отчеканены имена президента Польши Анджея Дуды,  бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Зеленский не получил согласия Израиля на поставку Украине систем ПВО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: аллея смелых, владимир зеленский, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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