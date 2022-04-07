Одной из таких стран станет Турция.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран — гарантов безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью для турецкого телеканала Habertürk. Запись встречи политика с иностранными журналистами опубликована на YouTube-канале офиса лидера страны. Гость эфира уточнил, что ряд государств уже подтвердили свою готовность стать гарантами для Киева, поэтому встреча их представителей точно состоится.

На сегодня встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантов безопасности для нашей страны, или есть страны, …которые сами хотят нас поддерживать, пока что такой объединенной встречи не было, чтобы сказать детали всех этих гарантий и какая из стран на какие гарантии готова. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик уточнил, что намерение о встрече подтвердили киевскому режиму представители США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Зеленский подчеркнул, что в данном перечне находятся еще не все возможные гаранты безопасности для Украины. Однако он перечислил те страны, которые уже на данном этапе готовы приезжать и обговаривать список предоставляемых гарантий.

Зеленский не испытывает желания вести переговоры с РФ, но должен их вести.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент