Президент Украины рассказал о том, на что ему приходится идти ради сохранения жизней людей.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не испытывает желания вести переговоры с РФ, но должен их вести ради того, чтобы достичь договоренности с российской стороной. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью для турецкого телеканала Habertürk. Запись встречи с иностранными журналистами размещена в социальных сетях офиса лидера Украины. Зеленский напомнил об инициативе Анкары эвакуировать мирных граждан и раненых с территории города Мариуполя при помощи турецких судов.

Должны в любом случае находить даже небольшие возможности для переговорного процесса..посредническую миссию будут выполнять те или иные лидеры, Турция одна из них. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что в том случае, если киевский режим хочет сберечь людей, то должен ежедневно делать шаги по переговорам с Москвой. Политик не исключил новой встречи делегатов в Стамбуле. При этом глава Украины считает неважным, как именно он может начать встречу с Владимиром Путиным, так как на самом деле важно, как и чем это мероприятие будет завершено.

В ООН в ответ на критику со стороны президента Украины считают организацию устойчивой.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент