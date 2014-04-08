Глава Украины подписал документ, одобренный ранее депутатами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в армии, составляющего сейчас 60 лет. Соответствующая информация опубликована в карточке закона, размещенного на официальном сайте Верховной рады Украины.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада 306 голосами депутатов приняла во втором чтении закон. Местный парламентарий Ирина Геращенко указала, что это решение позволит заключать контракт на военную службу тем, кому уже исполнилось 60 лет. В тексте документа нечетко прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу. Такая ситуация создает возможности для должностных злоупотреблений или выборочных решений. Сами процедуры будут определены в подзаконных актах, которые должны быть приняты властями в течение трех месяцев после вступления закона в силу. На данный момент на украинской территории призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация объявлена в стране в феврале 2022 года, с мая 2024 года ее правила были значительно ужесточены, а многие категории призывников лишились льгот и отсрочек.

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