Глава Украины рассказал о планах использовать российские деньги на военные нужды Киева.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский анонсировал общественности создание фонда для развития производства оружия и строительства военных объектов на Украине. По словам главы государства, для его наполнения чиновники используют денежные средства от продажи конфискованных российских активов. С соответствующими заявлениями политик выступил на первом форуме оборонных индустрий, проходившем в Киеве. Он пояснил, что власти также намерены получить дивиденды от государственных оборонных активов.

На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов. Владимир Зеленский, глава Украины

Президент Украины признал тот факт, что наполнение фонда станет дополнительной статьей государственных расходов. Одновременно киевские власти открыто заявляют о том, что самостоятельно едва покрывают собственные военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров.

Зеленский анонсировал создание совместной с США оборонной системы.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України