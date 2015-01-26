Зеленский анонсировал создание совместной с США оборонной системы

Американские и украинские власти создадут совместную оборонную экосистему, в рамках которой между Вашингтоном и Киевом будет производиться необходимое оружие для киевского режима. Соответствующее заявление лидер государства Владимир Зеленский сделал в очередном видеообращении к нации. Иностранный политик добавил, что в стране сформируется новая промышленная база и новые рабочие места.
Мы будем работать вместе. Мы готовимся вместе создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни.
Владимир Зеленский, президент Украины
Глава Украины подчеркнул, что власти СШа отправят очередной пакет военной помощи на сумму в 325 миллионов долларов со снарядами для систем противовоздушной обороны.
Зеленский ушел от ответа на вопрос о споре с Польшей из-за поставок зерна.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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