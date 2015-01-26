Зеленский анонсировал создание совместной с США оборонной системы

Глава Украины рассказал об итогах встречи с президентом Джо Байденом.

Американские и украинские власти создадут совместную оборонную экосистему, в рамках которой между Вашингтоном и Киевом будет производиться необходимое оружие для киевского режима. Соответствующее заявление лидер государства Владимир Зеленский сделал в очередном видеообращении к нации. Иностранный политик добавил, что в стране сформируется новая промышленная база и новые рабочие места.

Мы будем работать вместе. Мы готовимся вместе создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины подчеркнул, что власти СШа отправят очередной пакет военной помощи на сумму в 325 миллионов долларов со снарядами для систем противовоздушной обороны.

Зеленский ушел от ответа на вопрос о споре с Польшей из-за поставок зерна.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України