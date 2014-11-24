Зеленский планирует поговорить с Трампом в среду

Глава Украины анонсировал контакты с лидером США.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 марта, планируется его телефонный разговор с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Между политиками пойдет речь о тех договоренностях, которых Вашингтон и Москва достигли в ходе вчерашней беседы между лидером Белого дома и российским президентом Владимиром Путиным.

Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали следующих шагов. У нас в Джидде действительно была хорошая встреча наших команд. <...> Я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным. Владимир Зеленский, глава Украины

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України