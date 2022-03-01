Зеленский: переговоры с Россией не дали результата, который нужен Киеву

Глава Украины заметил, что будет проведен анализ переговоров с РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата. Такое заявление политик сделал в собственном Telegram-канале. Он добавил, что вопрос о переходе ко второму раунду будет решен по возвращению делегации, а также анализа имеющегося переговорного процесса.

Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить…Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты…Кое-какие сигналы мы получили. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский в очередной раз призвал Запад и международное сообщество ввести в отношении России жесткие санкции. Он добавил, что подал официальную заявку на вступление в Евросоюз. По мнению Зеленского, этого членства страна ждала на протяжении 30 лет. На данный момент документ доставлен в Брюссель. В Киеве ждут, что страны ЕС подпишут заявку.

Зеленский настаивает на немедленном вступлении Украины в состав Евросоюза.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official