Зеленский ожидает от ЕС усиления и ужесточения санкций из-за референдумов

Украинский лидер принял в Киеве Катрин Колонну.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от ЕС усиления и ужесточения санкций и поставок оружия после референдумов, проводимых на востоке страны по вопросу присоединения регионов к составу РФ. Соответствующее заявление глава государства сделал в Киеве во время рабочей встречи с французским министром по иностранным делам Катрин Колонной. Политик отметил, что

Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против России, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если Российская Федерация признает эти искусственные "референдумы". Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины отметил важность усиления военной поддержки киевского режима со стороны Европы и Запада. В офисе политика уточнили, что без своевременных поставок вооружения для страны будет невозможно защищать и восстанавливать территориальную целостность. Владимир Зеленский поблагодарил Париж за помощь, которую страна оказывает в последние месяцы.

Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности.

Фото и видео: YouTube / Ukrinform TV