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Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией

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По его словам, Украине нужны новые гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на саммите G20 в Индонезии.

Украинский лидер выдвинул ряд условий, которые должны прекратить нынешний конфликт в стране. Он подчеркнул, что эти условия должны остановить боевые действия "справедливо, на основе Устава ООН и международного права". К ним Зеленский отнес расширение зерновой сделки, восстановление "радиационной безопасности на Запорожской АЭС, а также ценовые ограничения на российские энергоресурсы.

Также президент Украины заявил, что стране нужны новые гарантии безопасности, а возвращение к Минским соглашениям невозможно.

Ранее Зеленский прибыл в Херсон и выступил перед военными.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, минские соглашения, президент украины, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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