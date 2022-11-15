По его словам, Украине нужны новые гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на саммите G20 в Индонезии.

Украинский лидер выдвинул ряд условий, которые должны прекратить нынешний конфликт в стране. Он подчеркнул, что эти условия должны остановить боевые действия "справедливо, на основе Устава ООН и международного права". К ним Зеленский отнес расширение зерновой сделки, восстановление "радиационной безопасности на Запорожской АЭС, а также ценовые ограничения на российские энергоресурсы.

Также президент Украины заявил, что стране нужны новые гарантии безопасности, а возвращение к Минским соглашениям невозможно.

Ранее Зеленский прибыл в Херсон и выступил перед военными.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official