Он назвал другие города, где можно провести встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Instagram.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с украинскими властями. Зеленский отметил, что Украина не выбирала это место, поэтому он не намерен встречаться с Россией в Белоруссии.

Площадкой могут быть другие города для встречи, конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее сдавшийся ЛНР украинский нацгвардеец объяснил, почему пошел воевать.

Видео: Instagram / Володимир Зеленський