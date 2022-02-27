Сдавшийся ЛНР украинский нацгвардеец объяснил, почему пошел воевать

Он также заявил, что попал в район боевых действий случайно.

Сдавшийся Народной милиции ЛНР украинский нацгвардеец Богдан из Чернигова объяснил, почему пошел воевать. Его слова приводит "РИА Новости".

Нацгвардеец заявил, что пошел воевать, "чтобы не задалбывал военкомат", который пытался давить на него два года подряд. Он отправился в 818-й батальон Нацгвардии, где служил механиком. Также Богдан заявил, что попал в район боевых действий случайно. Ему сказали, что необходимо будет починить несколько маши на полигоне.

Ранее Минобороны России заявило об ударах батальона "Азов" под Мариуполем.

Видео: Telegram/РИА Новости