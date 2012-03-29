Глава Украины рассказал о том, что Россия хорошо подготовила линию обороны.

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил проблемы попыток контраступления киевского режима медленными поставками вооружений со стороны стран коллективного Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на форуме по безопасности, организованного Аспенским институтом в штате Колорадо. Политик напомнил о том,что атака ВСУ должна была начаться еще весной текущего года. Однако этого не произошло из-за того, что у страны не оказалось достаточное количество боеприпасов и оружия, а также - количества обученных бригад, которые знали бы как пользоваться натовским вооружением.

Время действительно имеет значение. Мы просчитали время, необходимое для подготовки наступления. Владимир Зеленский, президент Украины

Вадимир Зеленский уточнил, что поскольку наступление ВСУ началось позднее, чем рассчитывали в Киеве, российские силы имели время для укрепления собственной линии обороны. В частности, на территории были размещены минные поля, которые осложнили атаку для Киева.

Зеленский: уничтоженное в Одессе зерно было предназначено для Китая.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute