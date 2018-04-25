Зеленский: уничтоженное в Одессе зерно было предназначено для Китая

Глава Украины рассказал о ликвидации продовольствия в морском порту Одессы.

Украинский президент Владимир Зеленский в собственном видеообращении, опубликованном в социальных сетях, заявил о том, что уничтоженное в Одессе зерно предназначалось для Китая. По словам политика, речь идет об ликвидированной сельскохозяйственной продукции в размере 60 тысяч тонн. Глава государства заметил, что в тех морских портах содержалось порядка одного миллиона тонн продовольствия. Этот объем якобы должен был быть отправлен в страны Африки и Азии.

В портовом терминале, который этой ночью больше всего пострадал... хранились 60 тысяч тонн агропродукции, которые предназначались для отправки в Китай. Владими р Зеленский, президент Украины

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України