Глава Украины надеется, что его будут уважать украинцы.

Украинский президент Владимир Зеленский не жалеет о том, что стал президентом. Об этом глава государства сообщил на форуме YES Brainstorming. Политик хочет, чтобы за время его правления страной население смогло бы сказать, что "все было неплохо".

Честно, я не жалею. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности. Должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик напомнил, что для него президентство стало вызовом. Он надеется, что граждане будут уважать его после того, как он покинет пост. Он заметил, что главное не сейчас, а что будет после. Он добавил, что именно поэтому многие стремятся остаться у власти.

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Фото и видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation