Зеленский: встреча в "нормандском формате" зависит от России

Зеленский назвал Украину не настолько мощно страной, чтобы диктовать политику России.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от Москвы. Он заметил, что уже сейчас Киев работает над ее подготовкой. Такое заявление политик сделал в рамках форума YES Brainstorming. По мнению спикера, одними фразами и криками невозможно заставить другую сторону слышать собеседника и достигнуть результата. Глава государства уточнил, что по его мнению, этот результат должен измеряться в людях.

Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как точно, мне кажется, Россия сегодня не хочет...Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заметил, что несмотря на то, что Украина является независимым государством, она все еще не может диктовать в некоторых вопросах собственную политику странам из-за недостаточной мощности. Однако Киев готовит встречу в рамках "нормандского саммита", в которой, в частности, должна быть затронута тема обмена пленными. При этом Зеленский не верит в то, что возможен обмен всех на всех. Политик рассказал, что Россия не делает на 100% все то, о чем страны договариваются между собой.

Зеленский выразил желание "предметно встретиться" с Путиным.