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Зеленский не видел конечного варианта законопроекта о мобилизации

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Президент Украины призвал сделать документ справедливым.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что до сих пор глава государства ознакомлен с конечным вариантом законопроекта о всеобщей мобилизации после рассмотрения и доработки данного документа в Верховной раде (местном парламенте). Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком в Киеве. Президент добавил, что обновленная версия проекта должна стать справедливой.

Что касается законопроекта о мобилизации. Я знаю, что военные с депутатами работали. Конечный вариант я не видел. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать.

Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский на фоне проблем с мобилизацией призвал вернуться украинцев призывного возраста.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: владимир зеленский, всеобщая мобилизация, законопроект
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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