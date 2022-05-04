Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны главной задачей властей

Президент Украины рассказал о планах по возвращению полуострова.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны главной задачей для киевских властей. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления перед исполнительными директорами на онлайн-мероприятии, организованном американской газетой The Wall Street Journal.

Мы получаем от партнеров поддержку за счет санкций, получаем оружие…Наш максимум - это восстановление территориальной целостности. Это может потом перейти в другие формы переговоров. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны полагает, что российская сторона должна вернуться к "границам до 24 февраля". Владимир Зеленский также заметил, что для Украины необходимо вернуть под свой контроль Крым.

Зеленский: на восстановление Украины потребуется от 600 млрд долларов.

Фото и видео: YouTube / The Wall Street Journal