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Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны главной задачей властей

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Президент Украины рассказал о планах по возвращению полуострова.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал восстановление территориальной целостности страны главной задачей для киевских властей. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления перед исполнительными директорами на онлайн-мероприятии, организованном американской газетой The Wall Street Journal.

Мы получаем от партнеров поддержку за счет санкций, получаем оружие…Наш максимум - это восстановление территориальной целостности. Это может потом перейти в другие формы переговоров.

Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны полагает, что российская сторона должна вернуться к "границам до 24 февраля". Владимир Зеленский также заметил, что для Украины необходимо вернуть под свой контроль Крым.

Зеленский: на восстановление Украины потребуется от 600 млрд долларов.

Фото и видео: YouTube / The Wall Street Journal

Теги: the wall street journal, владимир зеленский, госграница, крым
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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