Зеленский: на восстановление Украины потребуется от 600 млрд долларов

Президент Украины назвал минимальные траты на восстановление государства

Президент Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется от 600 млрд долларов. Соответствующей информацией глава государства поделился с участниками онлайн-мероприятия, организованного американским изданием The Wall Street Journal. Минимальную оценку вложений политик привел на саммите исполнительных директоров. Заявление лидер страны сделал после вопроса о том, какие средства понадобятся Киеву после завершения боевых действий на территории конфликта.

Ранее я говорил об убытках в размере $600 млрд…речь идет о восстановлении лишь инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий…$600 млрд - это лишь приблизительная сумма. Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины полагает, что власти страны смогут восстановить все то, что было ликвидировано во время боевых действий. Он призвал бизнесменов Европы и Запада помочь в этом процессе. Владимир Зеленский считает, что иностранные предприниматели могут использовать новые возможности для того, чтобы строить в столице (Киеве) новые офисы. Политик предложил им доступ к более чем 40-миллионному рынку в своей стране.

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Фото и видео: YouTube / The Wall Street Journal