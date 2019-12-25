Президент Украины напомнил о необходимости решить вопрос обмена "всех на всех".

Украинский президент Владимир Зеленский назвал условие для возобновления российского транзита аммиака по территории страны в том случае, если будет решен вопрос с обменом военнопленных по предложенной формуле "всех на всех". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на экономическом форуме, организованного информационным изданием The Bloomberg.

Соглашение о транзите аммиака. Мы может на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин упоминал о том, что оаммиакопровод "Тольятти-Одесса" исправен и может быть перезапущен, так как снования для поставок удобрений по нему прописаны в зерновой сделке.

Ведущая Оуэнс назвала Зеленского "грязным актером, попытавшимся развязать Третью мировую войну".

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Originals