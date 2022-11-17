Американка обвинила президента Украины в попытке заставить НАТО и РФ вступить в прямой конфликт.

Американская журналистка, посетившая эфир телеканала FOX News Кэндис Оуэнс назвала украинского президента Владимира Зеленского "грязным актером, попытавшимся развязать Третью мировую войну". Таким образом представительница СМИ прокомментировала недавнюю новость о том, что ракета, упавшая на территории Польши, могла быть запущена украинскими системами противовоздушной обороны. Оуэнс оценила слова Зеленского о том, что та ракета была "российской". Она назвала политика грязным лжецом и мошенником. Позже она написала в одной из своих социальных сетей о том, что украинский лидер намеренно хотел запутать всех на Западе, поэтому сделал шаг к началу "Третьей мировой войны" и противостоянию НАТО и России. Кэндис Оуэнс считает, что Владимир Зеленский – это "грязный актер", из которого западные СМИ вылепили образ героя. Журналистка добавила, что из-за этого страдают граждане ряда стран, в том числе и США.

В Fox News призвали разобраться, куда на самом деле идут миллиарды долларов помощи, которые выделяет Киеву Вашингтон.

Фото и видео: YouTube / Candace Owens Podcast