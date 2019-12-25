Зеленский назвал три главных достижения на посту президента

Глава Украины напомнил, что все еще работает на посту.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три своих главных достижения на посту главы государства. Заявление политик сделал в эфире программы "Право на власть" на местном телеканале "1+1". Глава государства напомнил, что Киев начал субъективизироваться.

Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтобы считались с нашим мнением… Чтобы за нас не решали вопросы. Исторически, когда наши люди жалуются, что мы были под одними, под другими, под третьими, — это неправильное поведение. Владимир Зеленский, президент Украины

Вторым достижением политик назвал развитие инфраструктуры. Он уверен, что страна может стать "европейской витриной" за счет своей истории, природы, гастрономии и людей. Третьим достижением Зеленский считает наличие у государства "одной из самых мощных на сегодня армий в Европе". Он напомнил, что все еще работает на занимаемой должности и не завершил преобразования.

Порошенко обвинил Зеленского в нападении на него с зелёнкой в Киеве.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official