Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

Президент Украины напомнил о достижениях правителей Киевской Руси.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал свою страну единственной законной наследницей Киевской Руси. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках записанного видеообращения к народу, выпущенное ко Дню украинской государственности. Политик выступил около памятника Владимиру Великому, установленному на берегу Днепра. Лидер страны указал на то, что Украина считает своими достижениями деятельность правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.

Мы не колония, <...> не автономия, не провинция, а <...> неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тыс. лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Единственная законная наследница Киевской Руси. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 28 июля 2022 года на Украине впервые отмечается День украинской государственности. Праздник учрежден по инициативе президента Владимира Зеленского в прошлом году. Он отмечается в День крещения Руси.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України