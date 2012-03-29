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Зеленский назвал Крымский мост целью ВС Украины, которую нужно нейтрализовать

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Глава Украины напомнил, что Киев хочет вернуть себе полуостров.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения к участниками форума по безопасности, организованного Аспенским институтом. Политик также назвал целью для киевского режима возвращение территории полуострова под его контроль, хотя регион еще в 2014 году вошел в состав России по итогам всенародного референдума.

Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована...

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский объяснил проблемы наступления ВСУ медленными поставками вооружений Западом.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

Теги: владимир зеленский, всу, контрнаступление, крым, крымский мост
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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