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Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией

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Глава Украины оценил бои под Артемовском и Кременной.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении к гражданам, опубликованном в его социальных сетях. Политик пояснил, что киевский режим и  командование ВСУ продолжают заниматься подготовкой сил обороны и безопасности. Он также указал на болезненную ситуацию, которая складывается для военных вблизи Артемовска и Кременной.

Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности.

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, новый год, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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