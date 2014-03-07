Глава Украины оценил бои под Артемовском и Кременной.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал 2023 год решающим в конфликте с Россией. Соответствующее заявление глава государства сделал в очередном видеообращении к гражданам, опубликованном в его социальных сетях. Политик пояснил, что киевский режим и командование ВСУ продолжают заниматься подготовкой сил обороны и безопасности. Он также указал на болезненную ситуацию, которая складывается для военных вблизи Артемовска и Кременной.

Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України