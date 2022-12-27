Флориан Филиппо рассказал о сомнениях в необходимости поддержки Киева со стороны американцев.

Французский политик и бывший член Европейского парламента Флориан Филиппо считает, что украинский президент Владимир Зеленский выступал перед "фантомным" американским Конгрессом, который на самом деле ничего общего не имеет с внутренней политической деятельностью в США. Соответствующее заявление эксперт сделал на собственном YouTube-канале. Иностранец уверен в том, что на территории США намечаются споры относительно оказания дальнейшей военной поддержки киевского режима. Специалист уточнил, что только 82 из 213 представителей Республиканской партии Палаты представителей пришли для того, чтобы послушать речь украинского лидера, а "две трети отсутствовали". В дополнении к этому некоторые члены партии отказались аплодировать гостю.

США не должны предоставлять Украине карт-бланш. Другие законодатели призвали более тщательно проверять средства, выделяемые на помощь Украине и контролировать, как они расходуются. Флориан Филиппо, французский политик

Флориан Филиппо со ссылкой на информацию от CNN рассказал о том, что число американцев, которые считают, что следует поддерживать Украину так долго, сколько потребуется, сократилось на 10 пунктов по сравнению с июлем 2022 года.

Зеленский заявил, что около 9 млн человек на Украине остаются без электричества.

Фото и видео: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT