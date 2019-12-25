Зеленский: мировые державы оставили Украину в одиночестве

Глава Украины считает, что введенных против РФ санкций недостаточно.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что мировые державы оставили страну в одиночестве перед лицом российской угрозы. Такое заявление глава государства сделал во время брифинга с журналистами, который он провел в ночь с 24 на 25 февраля. По мнению политика, Запад издалека наблюдает за происходящем на Донбассе. При этом введенных экономических ограничений против Москвы недостаточно, по словам спикера.

Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим ... и видим ... что этого недостаточно. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о своем решении начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По мнению политика, этого требуют обстоятельства и существующая угроза для национальной безопасности РФ.

Зеленский согласился обсудить с Россией нейтральный статус Украины.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy Official