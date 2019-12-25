Президент Украины рассказал, что страны ЕС "боятся говорить".

Украинский президент Владимир Зеленский согласился обсудить с Россией нейтральный статус Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал во время брифинга с журналистами, который прошел в ночь с 24 на 25 февраля. Политик заметил, что в Москве рассказали о том, что готовы говорить относительно данного пункта.

Мы не боимся, мы не боимся ничего, не боимся защищать нашу державу, мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией про все: про гарантии безопасности для нашей страны, про нейтральный статус. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик добавил, что обсуждал с лидерами 27 стран вопрос того, вступит ли Киев в состав военного блока НАТО. По мнению спикера, все государства боятся отвечать Украине на конкретный вопрос. При этом страна остро нуждается в гарантиях по безопасности и точной информации по странам, готовым их предоставить. По словам Зеленского, сейчас необходимо говорить об окончании военного вторжения и войны.

Зеленский: за сутки 137 украинцев погибли, более 300 пострадали.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy Official

