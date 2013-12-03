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Зеленский: между украинцами и россиянами сейчас пропасть
Сегодня, 10:56
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Зеленский: между украинцами и россиянами сейчас пропасть

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Глава Украины рассказал о пропасти, в которой сейчас находятся два народа.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что между украинцами и россиянами сейчас находится пропасть. Об этом спикер заявил участникам форума YES Brainstorming. Он подчеркнул, что на данный момент два народа стали друг для друга врагами. При этом в Киеве допускают, что со временем отношения с Москвой могут нормализоваться.

Отношений нет. А кто мы теперь? Мы стали врагами. Представьте себе эту пропасть, это расстояние.

Владимир Зеленский, президент Украины

Эксперт подчеркнул, что только время сможет изменить (переломить) сложившуюся негативную обстановку. Зеленский полагает, что в настоящее время никто не понимает, как вернуть или преодолеть те события, которые произошли между РФ и Украиной. Он выразил надежду на то, что в будущем победа окажется за добром, а к Киеву вернутся территория и люди.

Зеленский: встреча в "нормандском формате" зависит от России.

Теги: yes brainstorming, владимир зеленский
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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