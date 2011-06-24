Зеленский: лидеры Европы не приехали на "Крымскую платформу", так как боятся РФ

Ожидается, что саммит будет работать на постоянной основе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, европейские лидеры не не будут присутствовать на саммите "Крымская платформа", так как боятся России. Об этом украинский лидер сказал в интервью телевизионному каналу "Украина".

Вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, сочувствуют. Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. Это нужно признать, и это нормально. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, "Крымская платформа" будет работать на постоянной основе, а не закончится одним форумом. Центральный офис будет находиться в украинской столице.

Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма. Основателями саммита станут 44 страны и организации, включая Европейскую комиссию, НАТО, Совет Европы и ГУАМ.

Ранее Зеленский заявил, что крымчане с радостью примут власть Киева. По его мнению, после выхода полуострова из состава Украины в жизни жителей региона никаких позитивных изменений не произошло.

Фото: president.gov.ua