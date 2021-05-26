Зеленский: компромисс с Россией надо вынести на референдум

Украинский лидер видит необходимость советоваться с гражданами о дальнейшей судьбе страны.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возможный компромисс с Россией надо вынести на референдум на Украине. Такое заявление глава государства сделал в рамках интервью для ряда европейских изданий. Отрывки из него были опубликованы на сайте Общественного телевидения Украины. Чиновник добавил, что в том числе, это касается и вопроса относительно гарантий по безопасности.

Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам лидера страны, украинский народ должен будет сдать собственный ответ на те или иные форматы компромиссов с Москвой. Относительно результатов референдума Зеленский уточнил, что это касается взаимного понимания между Киевом и Москвой. Президент добавил, что будет при любом раскладе "пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом". Ситуацию, при которой Украина примет нейтральный статус и не вступит в НАТО, Зеленский счел "нормальным компромиссом".

Зеленский: спецслужбы советовали в течение трех дней покинуть Украину.

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