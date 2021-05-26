Зеленский: спецслужбы советовали в течение трех дней покинуть Украину

Президент Украины рассказал о советах, поступавших 24 февраля.

Зеленский заявил, что спецслужбы советовали ему в течение трех дней покинуть Украину. Такое заявление глава государства сделал во время интервью для Чешского телевидения от 21 марта. При этом политик уточнил, что принял решение оставаться в Киеве даже на фоне проведения специальной военной операции РФ. Он отказался прислушиваться к рекомендациям иностранных партнеров и местных ведомств.

Все мне сказали, что я немедленно должен уехать….Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трех дней покинул Украину. Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заметил прессе, что личное решение при любых обстоятельствах остаться в Киеве принято президентом Украины еще до 24 февраля. После этого у властей страны возникла идея регулярно распространять видеоинформацию, подтверждающую, что он действительно находится в столице. Слухи о том, что на самом деле политик выехал из страны, Зеленский назвал неприятными для себя.

Зеленский: треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса.

Фото и видео: Telegram/Zelenskiy / Official