Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры 7 июня

Лидеры стран обменяются мнениями по острым вопросам.

В понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор между президентами Украины и США. О предстоящей беседе Владимира Зеленского и Джо Байдена сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на советника руководителя офиса главы Украины Михаила Подоляка.

Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины

По мнению чиновника, во время разговора в том числе коснутся вопросов о ситуации на границе Украины и России, а также в целом украинско-российских отношений.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский готов встретиться с Байденом до саммита с Путиным. Однако украинский президент подчеркнул, что не получал таких предложений.

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