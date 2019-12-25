  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры 7 июня
Сегодня, 18:16
126
Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский и Байден проведут телефонные переговоры 7 июня

0 0

Лидеры стран обменяются мнениями по острым вопросам.

В понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор между президентами Украины и США. О предстоящей беседе Владимира Зеленского и Джо Байдена сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на советника руководителя офиса главы Украины Михаила Подоляка.

Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины

По мнению чиновника, во время разговора в том числе коснутся вопросов о ситуации на границе Украины и России, а также в целом украинско-российских отношений.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский готов встретиться с Байденом до саммита с Путиным. Однако украинский президент подчеркнул, что не получал таких предложений.

Фото:  pixabay

Теги:
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии