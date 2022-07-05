Президент Украины Владимир Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на круглом столе The Economist.
По словам украинского лидера, он верит, что Минск не втянется в боевые действия. Однако Зеленский отметил, что провокации на этот счет есть и будут.
Белоруссия под угрозой того, что будет втянута. Мы к этому готовимся.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска.
Видео: YouTube / Зе!Президент
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