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Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине

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По словам украинского лидера, провокации на этот счет есть и будут.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на круглом столе The Economist.

По словам украинского лидера, он верит, что Минск не втянется в боевые действия. Однако Зеленский отметил, что провокации на этот счет есть и будут.

Белоруссия под угрозой того, что будет втянута. Мы к этому готовимся.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска.

Видео: YouTube / Зе!Президент 

Теги: белоруссия, владимир зеленский, конфликт, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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