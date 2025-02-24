Зеленский допустил создание "НАТО на Украине", если Киев не пустят в блок

Глава Украины раскрыл планы властей по размещению оборонного производства.

Если членство Украины в Североатлантическом альянсе останется для киевского режима закрытым, то местным властям следует создавать "НАТО на Украине". Такое заявление перед журналистами и участниками заседания "Support Ukraine" сделал глава государства Владимир Зеленский. Прямая трансляция с меропрития велась сотрудниками офиса президента Украины. Политик назвал военный блок простым, дешевым, надежным способом гарантировать покой и мир в европейском регионе, а также эффективной системой предоставления стране тех гарантий безопасности, которых она якобы заслуживает, кроме интеграции в Европейский союз.

Если членство в НАТО для Украины, для наших людей, останется и дальше закрытым, то у нас нет другого выбора, кроме как построить НАТО на Украине. Кроме как обеспечивать такое финансирование, такие контингенты, такое оборонное производство... Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины добавил, что получить гарантии по безопасности страна не сможет сделать самостоятельно. Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров, которые готовы в этом помогать властям из Киева. По мнению политика, чем дольше на Украине будут сохраняться гарантии безопасности и чем надежнее они будут, тем дольше в регионе сохранится мирная жизнь.

Зеленский продолжил обижаться на Трампа.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України