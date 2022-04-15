Зеленский: численность ВСУ на Донбассе составляет 44 тыс. военных

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что численность группировки сил киевского режима на Донбассе составляет 44 тысяч человек. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами британского телеканала BBC. По мнению гостя эфира, данный регион является центральным местов боевых сражений, которые повлияют на дальнейшее развитие в стране.
Донбасс - центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны…группировка из 44 тыс. военнослужащих.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что обстановка на а линии соприкосновения на Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках объявили общественности о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах, проводимых со стороны ВСУ. В связи с этими событиями 21 февраля Владимир Путин призвал суверенитет ЛНР и ДНР, а 24 числа - начала проведение специальной военной операции.
Зеленский: Украина "еще раньше" начала "войну" с Россией.
Фото и видео: YouTube / BBC News - Русская служба
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все