Зеленский: численность ВСУ на Донбассе составляет 44 тыс. военных

Президент Украины рассказал о том, что регион станет центров боев за страну.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что численность группировки сил киевского режима на Донбассе составляет 44 тысяч человек. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами британского телеканала BBC. По мнению гостя эфира, данный регион является центральным местов боевых сражений, которые повлияют на дальнейшее развитие в стране.

Донбасс - центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны…группировка из 44 тыс. военнослужащих. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что обстановка на а линии соприкосновения на Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках объявили общественности о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах, проводимых со стороны ВСУ. В связи с этими событиями 21 февраля Владимир Путин призвал суверенитет ЛНР и ДНР, а 24 числа - начала проведение специальной военной операции.

Зеленский: Украина "еще раньше" начала "войну" с Россией.

Фото и видео: YouTube / BBC News - Русская служба