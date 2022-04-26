Зеленский часто сам себе противоречит, заявил Лавров

Глава МИД РФ считает украинского президента хорошим актером.

Украинский президент Владимир Зеленский часто сам себе противоречит. Соответствующее заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в рамках интервью для журналистов программы "Большая игра". Выпуск был показан в эфире Первого канала. Министр заметил, что будучи актером Зеленский часто играет на публику. По мнению эксперта, киевский режим имитируют для общественности проведение переговоров с РФ.

Переговоры они имитируют…То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов - это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов - он хороший актер…. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр добавил, что во внешних проявлениях украинского лидера просачиваются "забавные в5щи", которые показывают его состояние. При этом Сергей Лавров заметил, что если присмотреться и прислушаться к тем вещам, которые президент говорит, то там обнаружится масса противоречий самому себе.

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Фото и видео: МИД России