Лавров: НАТО хочет передвинуть линию обороны альянса к Южно-Китайскому морю

Глава МИД РФ рассказал, что альянс все больше приближается к границам РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уверен в том, что НАТО хочет передвинуть линию обороны военного альянса к Южно-Китайскому морю. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в рамках выступления на программе "Большая игра" для Первого канала.

Открыто заявляют, что мы будем главными, что НАТО имеет полное право делать что она хочет…что НАТО - оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт добавил, что тут же генеральный секретарь Йенс Столтенберг говорит о том, что на плечах НАТО находится глобальная ответственность за мир во всем мире, включая и Индо-Тихоокеанский регион. Сергей Лавров напомнил прессе о том, что НАТО после исчезновения Варшавского договора и СССР уже пять раз передвигали от берлинской стены свою оборонительную линию ближе к российским границам.

Лавров: КНР обыгрывает США в торговле даже в рамках заложенных американцами правил в ВТО.

Фото и видео: МИД России