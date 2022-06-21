Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Африки

Украинский лидер рассчитывает развивать отношения с регионом.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал региональное турне министра по внешней политике Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего очередного видеообращения к странам Субсахарской Африки. По мнению политика, Киеву следует развивать межпарламентский диалог с Африкой, ради чего в регион также отправятся депутаты из Верховной Рады.

По моему поручению готовится первое в истории нашей страны региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Мы должны развивать. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны заметил, что в ближайшее время начнет работу специальный представитель Украины по делам Африки для более тесного взаимодействия стран. Владимир Зеленский пригласил коллег посетить Украину ради восстановления двусторонних контактов. Киев объявил о намерении провести большую политическую экономическую конференцию "Украина-Африка".

Зеленский видит Италию среди стран-гарантов безопасности Украины.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України