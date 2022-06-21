Зеленский анонсировал турне Кулебы по странам Африки

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал региональное турне министра по внешней политике Дмитрия Кулебы по странам Субсахарской Африки. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего очередного видеообращения к странам Субсахарской Африки. По мнению политика, Киеву следует развивать межпарламентский диалог с Африкой, ради чего в регион также отправятся депутаты из Верховной Рады.
По моему поручению готовится первое в истории нашей страны региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Мы должны развивать.
Владимир Зеленский, президент Украины
Лидер страны заметил, что в ближайшее время начнет работу специальный представитель Украины по делам Африки для более тесного взаимодействия стран. Владимир Зеленский пригласил коллег посетить Украину ради восстановления двусторонних контактов. Киев объявил о намерении провести большую политическую экономическую конференцию "Украина-Африка".
Зеленский видит Италию среди стран-гарантов безопасности Украины.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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