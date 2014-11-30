Президент Украины рассказал о том, что армия страны смогла показать миру.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны показали собственную боеспособность "как минимум" на уровне армий стран-участниц НАТО. Соответствующее мнение глава государства сделал в ходе интервью с американским телеканалом CNN. Таким образом политик ответил на вопрос иностранной журналистки о евроатлантических перспективах киевского режима.

Мы уже продемонстрировали миру возможности наших сил. Мы находимся на том же уровне, что и страны НАТО, как минимум. Я считаю, что это будет справедливо, что если мы будем в том же круге безопасности. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что с начала проведения специальной военной операции России власти Украины практически ежедневно обращаются к странам коллективного Запада с просьбами о военных поставках. Известно, что наиболее боеспособные части ВСУ состоят из солдат, подготовленных инструкторами. Североатлантического военного альянса.

Президент Украины Зеленский опроверг свой отказ от переговоров с Россией.

Фото и видео: YouTube / CNN