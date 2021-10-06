Президент Украины Зеленский опроверг свой отказ от переговоров с Россией

Глава Украины отметил, что "не закрывал дверь".

Украинский президент Владимир Зеленский опроверг свой отказ от переговоров с российской стороной. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью для американского телеканала CNN. Он отметил, что на самом деле н закрывал дверь для контактов с Москвой.

Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в последнее время западные СМИ пишут о том, что американские власти и их международные союзники подталкивают украинские власти к переговорам с Россией. После этих сообщений президент Владимир Зеленский назвал условия киевского режима для начала диалога. По словам политика, речь идет о восстановлении территориальной целостности, уважении к Уставу ООН, а также возмещении всех убытков, наказаниях для всех военных преступников, гарантиях безопасности для Украины.

Читатели Haber 7 жестко раскритиковали видео Зеленского с "Оскаром".

Фото и видео: YouTube / CNN

